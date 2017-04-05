Заправка картриджа Samsung SCX 4200


Картридж SCX4200

Картриджи Samsung SCX 4200 имеют ресурс 3 тысячи страниц при 5% заливке. На их корпусе устанавливается чип, отслеживающий количество распечатанных страниц. Когда ресурс тонера заканчивается, работа устройства блокируется, поэтому чтобы заправить картридж Самсунг 4200 нужно обязательно заменить или перепрограммировать чип.

Картриджи-аналоги

Картриджи схожей конструкции используются в устройствах Samsung и Xerox. Процесс заправки для картриджей следующих моделей абсолютно одинаков. Единственный момент — это наличие чипа (и, соответственно, необходимость его замены или прошивки).

Список аналогичных картриджей:

  • Samsung SCX-D4200A / SCX-4100D3 (нет чипа) / MLT-D109S / ML-1710D3  (нет чипа)
  • Xerox 013R00625 / 109R00725

Однотипные устройства

По инструкции, приведенной ниже можно осуществить заправку следующих моделей принтеров и многофункциональных устройств:

  • Samsung SCX-4200 / SCX-4220 >>> [SCX-D4200A]
  • Samsung SCX-4100 / 4150 >>> [SCX-4100D3]
  • Samsung SCX-4300 / 4310 / 4315 >>> [MLT-D109S]
  • Samsung ML-1510 / 1710 / 1750 >>> [ML-1710D3]
  • Xerox WorkCentre 3119 >>> [013R00625]
  • Xerox Phaser 3120 / 3121 / 3130 >>> [109R00725]

Необходимый инструмент

Для заправки Самсунг 4200 понадобится следующий набор инструментов:

Крестовая отверткаПлоская отверткаКруглогубцыБезворсовые салфеткиТонер для заправки картриджаВодаСпециальный пылесос с фильтром для тонера

Инструкция по заправке Самсунг 4200

Разборка

  • Открутите винты на боковых частях картриджа.

  • Открутите винты на верхней крышке.

Снятие правой части картриджа

  • Снимите правую часть, поддев ее отверткой.

  • Аккуратно снимите 4 защелки на корпусе (2 спереди и 2 сзади) и снимите верхнюю крышку.

Снятие щечки

 

  • Открутите еще один винт на левой части картриджа и снимите ее.

Чистка тонерного бункера

  • Пылесосом очистите тонерный бункер от остатков тонера.

Снятие ролика заряда

  • Извлеките ролик заряда (приподнимите левую часть и потяните влево) и протрите его безворсовой салфеткой, смоченной водой.

В случае необходимости ролик заряда можно мыть ацетоном.

Снятие чистящего лезвия

  • Открутите винты на чистящем лезвии и снимите его, подняв правую часть и потянув вправо (слева оно вставлено в пазы). Протрите его безворсовой салфеткой.

Снятие фотовала

  • Снимите фотовал, подняв его, затем протрите безворсовой салфеткой и защитите от света.

Снятие пружины

  • Снимите пружину с правой части корпуса.

Снятие щитка

  • Снимите щиток вала дозирующего вала.

Снятие шестерни

  • С обратной стороны картриджа вытолкните шестерню дозирующего вала.

Снятие вала дозировки

  • Снимите сам вал дозировки (будьте осторожны: по краям у него есть маленькие уплотнители, не потеряйте их) и протрите его безворсовой салфеткой.

Вал дозировки при необходимости можно мыть ацетоном или жидкостью для восстановления резиновых валов.

Сборка

Установка вала дозировки

  • Установите вал дозировки на место.

Установка шестерни

  • Поставьте шестерню на дозирующий вал.

Установка щитка вала проявки

  • Вставьте щиток вала дозировки на место.

Установка пружины

  • Установите пружину в исходное положение.

Установка фотовала

  • Вставьте фотовал на место.

Установка чистящего лезвия

  • Установите чистящее лезвие, вставив его в пазы, и закрепите винтами.

Установка ролика заряда

  • Вставьте ролик заряда.

Установка щечки

  • Поставьте левую часть картриджа и закрепите тремя винтами.

Замена чипа

  • Замените чип.

Установка крышки

  • Установите крышку и закрепите ее пятью винтами.

Заправка

Засыпание тонера

  • Засыпьте тонер в заправочное отверстие, затем закройте его пробкой.

Установка правой части картриджа

  • Установите правую часть корпуса и закрепите двумя винтами.

Надеемся, что инструкция по заправке samsung scx 4200 помогла вам самостоятельно заправить ваш принтер. Рекомендуем также ознакомиться с видео по заправке картриджа samsung scx 4200 :

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