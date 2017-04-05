Заправка картриджа Samsung SCX 4200

Картриджи Samsung SCX 4200 имеют ресурс 3 тысячи страниц при 5% заливке. На их корпусе устанавливается чип, отслеживающий количество распечатанных страниц. Когда ресурс тонера заканчивается, работа устройства блокируется, поэтому чтобы заправить картридж Самсунг 4200 нужно обязательно заменить или перепрограммировать чип.

Картриджи-аналоги

Картриджи схожей конструкции используются в устройствах Samsung и Xerox. Процесс заправки для картриджей следующих моделей абсолютно одинаков. Единственный момент — это наличие чипа (и, соответственно, необходимость его замены или прошивки).

Список аналогичных картриджей:

Samsung SCX-D4200A / SCX-4100D3 (нет чипа) / MLT-D109S / ML-1710D3 (нет чипа)

Xerox 013R00625 / 109R00725

Однотипные устройства

По инструкции, приведенной ниже можно осуществить заправку следующих моделей принтеров и многофункциональных устройств:

Samsung SCX-4200 / SCX-4220 >>> [SCX-D4200A]

Samsung SCX-4100 / 4150 >>> [SCX-4100D3]

Samsung SCX-4300 / 4310 / 4315 >>> [MLT-D109S]

Samsung ML-1510 / 1710 / 1750 >>> [ML-1710D3]

Xerox WorkCentre 3119 >>> [013R00625]

Xerox Phaser 3120 / 3121 / 3130 >>> [109R00725]

Необходимый инструмент

Для заправки Самсунг 4200 понадобится следующий набор инструментов:

Инструкция по заправке Самсунг 4200

Разборка

Открутите винты на боковых частях картриджа.

Открутите винты на верхней крышке.

Снимите правую часть, поддев ее отверткой.

Аккуратно снимите 4 защелки на корпусе (2 спереди и 2 сзади) и снимите верхнюю крышку.

Открутите еще один винт на левой части картриджа и снимите ее.

Пылесосом очистите тонерный бункер от остатков тонера.

Извлеките ролик заряда (приподнимите левую часть и потяните влево) и протрите его безворсовой салфеткой, смоченной водой.

В случае необходимости ролик заряда можно мыть ацетоном.

Открутите винты на чистящем лезвии и снимите его, подняв правую часть и потянув вправо (слева оно вставлено в пазы). Протрите его безворсовой салфеткой.

Снимите фотовал, подняв его, затем протрите безворсовой салфеткой и защитите от света.

Снимите пружину с правой части корпуса.

Снимите щиток вала дозирующего вала.

С обратной стороны картриджа вытолкните шестерню дозирующего вала.

Снимите сам вал дозировки (будьте осторожны: по краям у него есть маленькие уплотнители, не потеряйте их) и протрите его безворсовой салфеткой.

Вал дозировки при необходимости можно мыть ацетоном или жидкостью для восстановления резиновых валов.

Сборка

Установите вал дозировки на место.

Поставьте шестерню на дозирующий вал.

Вставьте щиток вала дозировки на место.

Установите пружину в исходное положение.

Вставьте фотовал на место.

Установите чистящее лезвие, вставив его в пазы, и закрепите винтами.

Вставьте ролик заряда.

Поставьте левую часть картриджа и закрепите тремя винтами.

Замените чип.

Установите крышку и закрепите ее пятью винтами.

Заправка

Засыпьте тонер в заправочное отверстие, затем закройте его пробкой.

Установите правую часть корпуса и закрепите двумя винтами.

Надеемся, что инструкция по заправке samsung scx 4200 помогла вам самостоятельно заправить ваш принтер. Рекомендуем также ознакомиться с видео по заправке картриджа samsung scx 4200 :