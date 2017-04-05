Заправка картриджа Samsung SCX 4200

Картриджи Samsung SCX 4200 имеют ресурс 3 тысячи страниц при 5% заливке. На их корпусе устанавливается чип, отслеживающий количество распечатанных страниц. Когда ресурс тонера заканчивается, работа устройства блокируется, поэтому чтобы заправить картридж Самсунг 4200 нужно обязательно заменить или перепрограммировать чип.
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Картриджи-аналоги
Картриджи схожей конструкции используются в устройствах Samsung и Xerox. Процесс заправки для картриджей следующих моделей абсолютно одинаков. Единственный момент — это наличие чипа (и, соответственно, необходимость его замены или прошивки).
Список аналогичных картриджей:
- Samsung SCX-D4200A / SCX-4100D3 (нет чипа) / MLT-D109S / ML-1710D3 (нет чипа)
- Xerox 013R00625 / 109R00725
Однотипные устройства
По инструкции, приведенной ниже можно осуществить заправку следующих моделей принтеров и многофункциональных устройств:
- Samsung SCX-4200 / SCX-4220 >>> [SCX-D4200A]
- Samsung SCX-4100 / 4150 >>> [SCX-4100D3]
- Samsung SCX-4300 / 4310 / 4315 >>> [MLT-D109S]
- Samsung ML-1510 / 1710 / 1750 >>> [ML-1710D3]
- Xerox WorkCentre 3119 >>> [013R00625]
- Xerox Phaser 3120 / 3121 / 3130 >>> [109R00725]
Необходимый инструмент
Для заправки Самсунг 4200 понадобится следующий набор инструментов:
Инструкция по заправке Самсунг 4200
Разборка
- Открутите винты на боковых частях картриджа.
- Открутите винты на верхней крышке.
- Снимите правую часть, поддев ее отверткой.
- Аккуратно снимите 4 защелки на корпусе (2 спереди и 2 сзади) и снимите верхнюю крышку.
- Открутите еще один винт на левой части картриджа и снимите ее.
- Пылесосом очистите тонерный бункер от остатков тонера.
- Извлеките ролик заряда (приподнимите левую часть и потяните влево) и протрите его безворсовой салфеткой, смоченной водой.
В случае необходимости ролик заряда можно мыть ацетоном.
- Открутите винты на чистящем лезвии и снимите его, подняв правую часть и потянув вправо (слева оно вставлено в пазы). Протрите его безворсовой салфеткой.
- Снимите фотовал, подняв его, затем протрите безворсовой салфеткой и защитите от света.
- Снимите пружину с правой части корпуса.
- Снимите щиток вала дозирующего вала.
- С обратной стороны картриджа вытолкните шестерню дозирующего вала.
- Снимите сам вал дозировки (будьте осторожны: по краям у него есть маленькие уплотнители, не потеряйте их) и протрите его безворсовой салфеткой.
Вал дозировки при необходимости можно мыть ацетоном или жидкостью для восстановления резиновых валов.
Сборка
- Установите вал дозировки на место.
- Поставьте шестерню на дозирующий вал.
- Вставьте щиток вала дозировки на место.
- Установите пружину в исходное положение.
- Вставьте фотовал на место.
- Установите чистящее лезвие, вставив его в пазы, и закрепите винтами.
- Вставьте ролик заряда.
- Поставьте левую часть картриджа и закрепите тремя винтами.
- Замените чип.
- Установите крышку и закрепите ее пятью винтами.
Заправка
- Засыпьте тонер в заправочное отверстие, затем закройте его пробкой.
- Установите правую часть корпуса и закрепите двумя винтами.
Надеемся, что инструкция по заправке samsung scx 4200 помогла вам самостоятельно заправить ваш принтер. Рекомендуем также ознакомиться с видео по заправке картриджа samsung scx 4200 :